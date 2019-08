Kanye West bouwt futuristische ‘sociale’ woonwijk

Rapper Kanye West is in Calabasas, nabij de Amerikaanse stad Los Angeles, naar eigen zeggen een ‘sociale’ woonwijk aan het bouwen. De huizen zijn gebaseerd op hutjes uit Star Wars. De showbizzsite TMZ kreeg foto’s van de bouwwerken in handen.

Op de beelden is te zien hoe de bouw van de woningen gestart is. De bouwwerken zijn nog lang niet af, maar het zijn in feite gigantische koepels uit hout. De rapper liet ze ontwerpen voor minderbedeelde mensen en hoopt in de toekomst dat de Yeezy Homes ook elders gebouwd zullen worden.

De mosterd haalde hij naar eigen zeggen bij Star Wars. De bouwwerken hebben veel weg van de hut waar Luke Skywalker op zijn (fictieve) thuisplaneet Tattooine in woonde.

we’re starting a Yeezy architecture arm called Yeezy home. We’re looking for architects and industrial designers who want to make the world better — ye (@kanyewest) May 6, 2018

Foto: Photo News

