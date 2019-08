Burgemeester van Mogadishu overleden na aanslag van vorige week

De burgemeester van de Somalische hoofdstad Mogadishu is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een aanslag van al-Shabaab vorige week op het stadhuis. Dat heeft het Somalische persagentschap SONNA donderdag bekendgemaakt.

Abdirahman Osman raakte vorige week woensdag gewond, en werd verzorgd in een ziekenhuis in Qatar. Bij de aanval kwamen ook elf anderen om. Terreurgroep al-Shabaab eiste de verantwoordelijk op voor de explosie, en zei dat de speciaal gezant van de VN voor Somalië, James Swan, het doelwit was. De burgemeester had enkele uren ervoor een ontmoeting met hem gehad, maar hij was niet meer ter plaatse toen de aanslag plaatsvond.

Regeringsgebouwen en hotels waren in het verleden al vaker het doelwit van aanslagen van al-Shabaab. De groep controleert grote gebieden in het zuiden en het centrum van het onrustige land.