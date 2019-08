Arsenal breekt transferrecord voor Nicolas Pepe

Arsenal heeft donderdag een grote slag geslagen op de transfermarkt. De Gunners braken hun transferrecord om de Ivoriaanse aanvaller Nicolas Pepe binnen te halen. Pepe komt over van Lille OSC en zou volgens diverse media zo’n tachtig miljoen euro gekost hebben. Hij zal het rugnummer negentien dragen.

De 24-jarige Pepe brak het voorbije seizoen helemaal door bij Rijsel. In 38 competitieduels trof de Ivoriaan 22 keer raak en gaf hij elf assists. Hij hielp de Noord-Franse club hiermee aan de titel van vicekampioen, weliswaar op zestien punten van het ongenaakbare PSG.

“Nicolas is een uiterst getalenteerde buitenspeler, die gegeerd was door vele topteams in Europa”, legde Arsenal-coach Unai Emery uit op de website van de Londense club. “Het was één van onze doelen deze transferperiode zo’n topspeler te kunnen strikken en ik ben blij dat het is gelukt. Nicolas zal ons team snelheid, kracht en creativiteit bijbrengen, en natuurlijk ook goals.”

Pepe is ook elfvoudig Ivoriaans international. Hij sneuvelde met zijn land vorige maand in de kwartfinales van de Africa Cup tegen latere winnaar Algerije.

Pepe is de derde inkomende transfer voor de Gunners deze zomermercato. Arsenal strikte eerder ook al middenvelder Dani Ceballos (Real Madrid, huur) en buitenspeler Gabriel Martinelli (Ituano).

Arsenal beëindigde de Premier League vorig seizoen als vijfde. Het verloor ook de finale van de Europa League van stadsrivaal Chelsea. De Gunners zijn dit seizoen zo opnieuw veroordeeld tot deelname aan de Europa League.