Nu de seizoensfinale van Thuis erop zit, is het weer aftellen tot de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. In afwachting kunnen de fans verpozen bij twee nieuwe Slurfkes-bieren: Blond en Wit. De bieren uit de soap doen het ook in het echt goed.

“De fans van Thuis herinneren zich nog goed het moment dat ‘den Eddy’ een eigen bier begon te brouwen, namelijk in seizoen 17 dat in 2012 op de buis was. De vraag bij de fans was groot ...