Een derde van verkeersovertreders wordt binnen het jaar opnieuw veroordeeld

45 procent van de bestuurders die veroordeeld werd voor een verkeersmisdrijf is later opnieuw veroordeeld voor een verkeersinbreuk. Ongeveer 30 procent van die hervallende verkeersovertreders wordt binnen het jaar opnieuw veroordeeld. Vooral mannen hebben een hogere kans om te hervallen in hun fouten. Dit zijn enkele opmerkelijke resultaten uit een studie van Vias institute over de ‘carrière’ van verkeersovertreders.

Vias institute baseerde zich op gegevens uit het Centraal Strafregister over meer dan 92.000 personen en bijna 1 miljoen verkeersmisdrijven. Het is daarmee de grootste studie ooit rond verkeersrecidive in ons land.

Ongeveer 30 pct van de personen die recidiveren, wordt binnen het jaar terug veroordeeld. Na twee jaar is dat al bijna de helft (48 pct). 84 pct van alle veroordeelden zijn mannen. Mannen hebben in totaal bijna 2 keer meer kans om te recidiveren dan vrouwen.

Hoe vroeger, hoe beter

Uit de studie blijkt dat wanneer iemand veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf, deze persoon 1,6 keer meer kans heeft om te recidiveren dan wanneer er enkel een boete wordt opgelegd. Uit een evaluatiestudie blijkt anderzijds dat de mensen die een rijcursus (moeten) volgen minder vaak recidiveren in vergelijking met mensen die voor vergelijkbare feiten een ‘traditionele’ straf hebben gekregen. Belangrijk is dat deze alternatieve leermaatregel vrij vroeg wordt opgelegd om de grootste impact te hebben.

Sinds 1 juli is het verplicht alcoholslot voor recidivisten een feit. Studies tonen aan dat de kans dat je hervalt tijdens het programma met tenminste 75 pct afneemt.