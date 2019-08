Lorenzo en Aline zagen hun vriend Andy (15) verdrinken in de Ourthe: “Hij klampte zich vast aan zijn broer, maar de stroming was te sterk”

De 15-jarige Andy, die woensdag tijdens een verfrissende duik in de Ourthe in Angleur, bij Luik, door het water werd meegesleurd, is donderdagmiddag dood teruggevonden op nauwelijks 100 meter van de plaats waar hij in de rivier verdween. Vrienden Lorenzo en Aline zijn de jongen nog achterna gesprongen, maar tevergeefs. “Andy kon niet zwemmen. Hij klampte zich vast aan zijn broer toen die in de rivier stapte, maar de stroming was te sterk.”