Antwerpse wegpolitie overweegt prikacties op de snelwegen na stakingsverbod

De liberale vakbond VSOA overweegt prikacties op de Antwerpse snelwegen, nadat een eerder geplande staking niet kon doorgaan. De overheid heeft alle politieploegen opgevorderd voor een periode van twee maanden.

Midden juli hadden alle vakbonden een stakingsaanzegging gedaan voor 1 augustus tot 15 september, uit onvrede met het personeelstekort bij de Antwerpse wegpolitie. Woensdagavond laat kwam echter het nieuws dat alle ploegen opgeroepen worden om te komen werken.

“We zijn door de overheid gepakt op snelheid”, reageert VSOA-afgevaardigde Rudi Hendrickx donderdagavond. “Omdat onze mensen hun stakingsrecht niet kunnen uitvoeren, beraden we ons over andere acties.” Daarbij zou het kunnen gaan over onder meer alcoholcontroles op de snelweg, die het verkeer erg kunnen hinderen. “Alles blijft uiteraard wel binnen de wettelijke lijntjes.”

Zeker niet morgen

VSOA moet wel nog samenzitten met de andere vakbonden, om te bekijken hoeveel bereidheid er is voor zulke prikacties. “De acties zijn zeker nog niet voor morgen”, zegt Hendrickx. “We overleggen in de loop van de twee maanden waarin de politieploegen opgevorderd zijn.”

De erg late opvordering zorgde donderdag alvast voor wat problemen. “Ongeveer de helft van de ploegen zijn effectief aan de slag kunnen gaan”, zegt ACOD-afgevaardigde Luc Breugelmans. “Er moest ook een ploeg uit Vlaams-Brabant opgeroepen worden om bij te springen.”