Klokkenluider Edward Snowden brengt in september memoires uit

De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden, die grootschalige afluisterpraktijken van de Amerikaanse en Britse geheime diensten NSA en GCHQ in 2013 aan het licht bracht, brengt op 17 september in meer dan twintig landen zijn memoires uit. Het boek, met als originele titel “Permanent Record”, verschijnt in het Nederlands als “Onuitwisbaar”.