Franse psychiater verdacht van verkrachting twee patiënten

Een 58-jarige psychiater die verdacht wordt van het verkrachten van twee patiënten is aangeklaagd in het Franse Versailles, hebben bronnen bij het gerecht en de politie donderdag gezegd.

De arts werd maandag gearresteerd na twee klachten van patiënten in maart, volgens een politiebron. Eerst ontkende hij de feiten, maar toen hij geconfronteerd werd met DNA-bewijs had hij het over seksuele relaties met wederzijdse instemming.

Dinsdag moest hij voor de rechter verschijnen en zei hij dat met “een twintigtal” van zijn patiënten seks had met wederzijdse instemming. Er werd een gerechtelijk onderzoek geopend dat moet uitwijzen wat de aard van deze relaties was en of de seks werkelijk met instemming van de betrokken vrouwen plaatsvond.

De psychiater, die werkte in Saint-Cyr-l’École in het departement Yvelines, werd aangeklaagd voor het “aanranden van een kwetsbare persoon”, en onder gerechtelijk toezicht geplaatst. Hij mag ook geen medisch beroep meer uitoefenen.