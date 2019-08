Test-Aankoop eist schadevergoeding van Ryanair

In de zomer van 2018 legde het personeel van lagekostenmaatschappij Ryanair meermaals het werk neer. Resultaat? Duizenden passagiers geraakten te laat of zelfs helemaal niet op hun bestemming. Toch blijft de Ierse maatschappij weigeren om schadevergoedingen te betalen. Kan niet, aldus Test-Aankoop, dat alle klachten nu gaat bundelen voor een groepsvordering.

Problemen tussen directie en personeel van de Ierse budgetmaatschappij Ryanair zijn schering en inslag. Vooral het boordpersoneel klaagt over slechte werkomstandigheden en te lage verloningen. In de zomer van 2018 lag een groot sociaal conflict in verschillende Europese landen, waaronder ook België, aan de basis van een nieuwe stakingsgolf. Tal van vluchten van en naar ons land (op 25-26 juli, 10 augustus en 28 september) werden toen geannuleerd of liepen grote vertragingen op. Volgens Test Aankoop zouden toen in België 170 vluchten getroffen zijn. Eind september annuleerde Ryanair over heel Europa zelfs 190 vluchten op één dag.

“Overmacht”

“Hoewel Europese regelgeving voorziet in een schadevergoeding voor passagiers die worden getroffen door vertragingen en annuleringen als gevolg van een staking bij een luchtvaartmaatschappij, blijft Ryanair weigeren die regels na te leven”, zegt Test-Aankoop.

De Ierse luchtvaartmaatschappij roept overmacht in als reden en voorziet dus niet in compensaties voor de getroffen reizigers.

Test-Aankoop startte vorig jaar al een aantal rechtszaken tegen de luchtvaartmaatschappij, maar omdat die meestal te lang aanslepen, heeft men nu een collectieve procedure aangespannen. Iedereen die gedupeerd is en een vertraging opliep of zijn vlucht zag geannuleerd zag, kan zich inschrijven.