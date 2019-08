Donald Trump kondigt nieuwe douanetarieven aan tegen China

Het gaat niet om de 250 miljard dollar aan goederen waarvoor al een heffing van 25 procent geldt, verduidelijkt hij. De aankondiging volgt op gesprekken die de twee wereldeconomieën deze week hielden in Shangai. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer keerden terug zonder veel vooruitgang te kunnen melden.

Bij zijn aankondiging op Twitter zei Trump dat China had beloofd om meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen, maar dat niet heeft gedaan. Ook zou het land zich niet hebben gehouden aan de belofte om te stoppen met de verkoop van Fentanyl aan de Verenigde Staten.

Trump benadrukte wel dat de handelsgesprekken verdergezet worden. “We kijken ernaar uit om onze positieve dialoog met China over een uitgebreide handelsovereenkomst voort te zetten, en voelen dat de toekomst tussen onze twee landen zeer rooskleurig zal zijn!”, besloot hij.

Our representatives have just returned from China where they had constructive talks having to do with a future Trade Deal. We thought we had a deal with China three months ago, but sadly, China decided to re-negotiate the deal prior to signing. More recently, China agreed to...