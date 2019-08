De weeskinderen uit nazikampen die alleen elkaar hadden om te overleven: "We controleerden ’s nachts of iedereen nog leefde"

Begin augustus 1945 wordt in Praag een iconische foto genomen. 301 kinderen en tieners zijn er samen, net voor ze naar Groot-Brittannië vertrekken. Het is de eerste lichting van in totaal 732 minderjarige Joodse wezen die de nazikampen hebben overleefd. Ze zullen bekend worden als The Boys, hoewel er 70 meisjes bij zijn. 74 jaar later keerde wie nog kon terug naar Praag, met hun kinderen en kleinkinderen. Om die foto nog eens over te doen. Een van hen is Bela, destijds de allerjongste van het gezelschap.