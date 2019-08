AA Gent moet in zijn volgende Europese match uitkijken voor ex-speler van Club Brugge

AA Gent neemt het in de derde en voorlaatste voorronde van de Europa League op tegen AEK Larnaca. De Cyprioten haalden het met 0-4 bij het Bulgaarse Levski Sofia, nadat ze de heenmatch al met 3-0 hadden gewonnen.

LEES OOK.AA Gent stoot ondanks nederlaag in Roemenië vlot door naar derde voorronde Europa League

Voor Larnaca trof aanvoerder Ivan Trickovski maar liefst vier keer raak. In de achtste minuut zette hij een strafschop om. Daarna volgden nog doelpunten in de 29e, 75e en 82e minuut.

Trickovski is een oude bekende uit de Jupiler Pro League. In 2012 werd hij door Club Brugge bij APOEL Nicosia weggeplukt, maar de Macedoniër kon zich nooit doorzetten en belandde via Waasland-Beveren en omzwervingen bij Al Nasr (Dubai) en het Poolse Legia Warschau in 2016 uiteindelijk terug in Cyprus bij Lacarna. Daar is hij de voorbije jaren goed voor een karrenvracht aan goals en assists. Vorig jaar scoorde hij er 23 goals in 35 matchen.

Opvallend: bij AEK Lacarna - dat gecoacht wordt door de Spanjaard Imanol Idiakez - stonden maar liefst zeven Spanjaarden op het veld en geen enkele Cyprioot.

De Buffalo’s verloren eerder op de dag met 2-1 van FC Viitorul Constanta. Dat volstond voor de kwalificatie na de 6-3 zege van vorige week. De heenwedstrijd in de derde voorronde wordt op 8 augustus gespeeld, de return een week later. AA Gent opent op verplaatsing.

Matz Sels moet bij de rust geblesseerd naar de kant

Matz Sels, doelman van het Franse Straatsburg, is donderdag bij de rust geblesseerd gewisseld in de terugmatch van de tweede voorronde van de Europa League tegen het Israëlische Maccabi Haifa. Volgens Franse media zou het gaan om een rugblessure.