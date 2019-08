Begonnen als “heldin”, maar toen rook ze geld: liet deze vrouw kinderen ontvoeren om te verkopen aan onwetende Belgische ouders?

De Naamse Julienne Mpemba Lubadi (43) had tentakels tot in de hoogste Congolese regeringskringen en binnen de Franse Gemeenschap. Daardoor was ze jarenlang ongrijpbaar voor het gerecht. Tot bleek dat ze minstens vijf kindjes liet ontvoeren bij hun ouders en als weeskinderen verkocht aan onwetende Belgische ouders. “Ze is een op geld beluste meestermanipulator”, zeggen mensen die haar pad kruisten.