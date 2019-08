Defensie wil andere religies warm maken voor leger: “Iedereen is welkom, dus ook moslims”

Defensie maakt via sociale media moslims warm om militair te worden. De campagne kadert in een reusachtige aanwervingscampagne omdat de komende vijf jaar bijna de helft van alle militairen met pensioen gaat. En daarbij wil het geen talent links laten liggen.

Door de enorme pensioneringsgolf van de komende jaren heeft Defensie geen andere keuze dan de creatiefste te zijn in het aantrekken van jongeren. Het regent daardoor al een tijdje campagnes, om vooral jonge mensen warm te maken voor een van de vele openstaande jobs bij Defensie.

Imam in dienst

Sinds donderdag is aan de resem recente initiatieven een videocampagne toegevoegd die moslimjongeren over de streep wil trekken. Onder het motto “we hebben allemaal hetzelfde uniform, dezelfde rechten en plichten”, legt Defensie uit dat ook moslims welkom zijn bij het leger, net als mensen van andere geloofsovertuigingen trouwens.

In de video wordt uitgelegd dat – “wanneer de dienst het toelaat” – het leger moslims de mogelijkheid geeft om zich af te zonderen om te bidden. Er wordt ook op gewezen dat Defensie zogenaamde vertegenwoordigers van verschillende religies meestuurt op missies naar het buitenland. “Er is een imam die enkel voor Defensie werkt.”

Hoeveel moslims er vandaag dienen in het Belgische leger is niet geweten, omdat deze informatie niet wordt verzameld. Defensie houdt het – via een schatting op basis van de familienaam – op zo’n 0,5 procent militairen “die een moslimachtergrond hebben”, zo blijkt uit een recente studie naar het diversiteitsbeleid. Studies schatten dat tegen 2030 zo’n 10 procent van de bevolking moslim zal zijn. “Er is vandaag in onze maatschappij dus wervingspotentieel dat we nauwelijks benutten. Het zou jammer zijn beschikbaar talent links te laten liggen”, zo staat nog in de evaluatie van het gevoerde diversiteitsbeleid binnen het Belgische leger.

Vrouwen

Defensie beklemtoont donderdag in een reactie dat het “zich niet tot één specifieke godsdienst richt. De reeks filmpjes die dezer dagen verschijnen, hebben vooral als boodschap dat iédereen welkom is bij Defensie, ongeacht zijn of haar godsdienst.” Het leger beklemtoont ook nog dat ze overtuigd is dat “verscheidenheid bijdraagt tot de goede werking van defensie en de uitvoering van de opdrachten.”

Het filmpje “mag je als moslim bij defensie werken?” wordt straks nog gevolgd door informatieve video’s zoals “kan ik verplicht worden om aan een buitenlandse missie deel te nemen?”, en “kan je als vrouw elke job uitoefenen bij defensie?”

