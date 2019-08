Agressieve man sticht brand in eigen appartement en bedreigt hulpdiensten: “Moesten met stormram deur inbeuken”

De Kwakkelstraat in het centrum van Turnhout bleef donderdag een aantal uur gedeeltelijk afgesloten. Dat was nodig omdat een bewoner brand wilde stichten en zich daarna agressief gedroeg tegen de hulpdiensten. De speciale eenheid van de federale politie kwam ter plaatse om de man te overmeesteren.

De man woont op de eerste verdieping in het appartementsgebouw. Omdat zijn bovenburen rond 14.30 uur rookontwikkeling opmerkten, verwittigden ze de brandweer. “Ze vertelden me dat het een geur was ...