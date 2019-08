Vanaf eind dit jaar mogen woningen zonder dakisolatie niet meer verhuurd worden, “maar er is een achterpoortje”

De bouwsector waarschuwt: 194.000 Vlaamse huurwoningen hebben nog altijd geen dakisolatie. Vanaf eind dit jaar mag zo’n huis of appartement in theorie niet meer worden verhuurd. Of toch wel? “Wanneer een appartement een EPC-score onder de 400 punten heeft, is (dure) dakisolatie niet nodig”, zegt de verhuurdersbond, die vraagt dat de overheid dit beter communiceert.