48 jongeren ziek, 4 in ziekenhuis na Chirokamp: “Dit is gewoon brute pech”

“Op kamp vallen er wel vaker zieken. Dat is altijd een risico wanneer een grote groep jongeren samen is”, aldus Chiro Nationaal. Deze foto is louter illustratief en is geen beeld van het kamp in Bras. Foto: Pn

Lovendegem - Op kamp in de Ardennen zijn 48 leden van Chiro Luvand uit Lovendegem ziek geworden. Een erg besmettelijke bacterie ging er rond. Vier jongeren die hoge koorts maakten, liggen nog in het ziekenhuis.

In Bras, vlak bij Libramont in de provincie Luxemburg, zouden 127 leden en twintig begeleiders van Chiro Luvand uit Lovendegem de tijd van hun leven hebben. Maar het kamp eindigde begin deze week in mineur: 38 jongeren werden ziek, vier van hen moesten in het ziekenhuis opgenomen worden.

Boosdoener was de zogenaamde shigellabacterie, die een ernstige darminfectie met koorts, buikkrampen en diarree kan veroorzaken.

“Er zijn natuurlijk veel gradaties in ziek zijn”, reageert Michael Tubex, educatief medewerker bij Chiro Nationaal. “Sommigen moesten een dag platliggen in de bivaktent, andere zieken konden wel gewoon deelnemen aan de activiteiten. Vier leden zijn opgenomen in het ziekenhuis omdat ze koorts maakten.” Hoe ze er aan toe zijn, is niet bekend.

“Normaal risico”

Volgens Tubex valt niemand iets te verwijten. “Hier kan echt niemand iets aan doen. Als je zo kort op elkaar leeft en speelt, kan dat gebeuren. De leiding heeft de juiste keuzes gemaakt en had constant contact met de dokter en het ziekenhuis. Eigenlijk dacht men eerst aan buikgriep, maar bij thuiskomst bleek het om de erg besmettelijke shigellabacterie te gaan. Helaas is het niet ongewoon dat er op kamp zieken vallen. Dit gebeurt elk jaar wel ergens. Dat is altijd een risico wanneer je een grote groep jongeren samen zet.”

De Chiro-jongeren kijken met gemengde gevoelens terug op hun kamp.

“Spijtige zaak”

“Ze hebben zich uiteraard wel geamuseerd”, zegt Tubex. “Maar zoveel zieken is natuurlijk een spijtige manier om het kamp af te sluiten. Hier werk je dan een jaar naartoe.”

“Het is een troost dat het eerste deel van het kamp wél goed is gegaan. Maar op de duur kwamen er meer en meer zieken bij. Dat is gewoon brute pech. Meer kan ik daar niet over zeggen”, aldus nog Tubex.

Een andere Lievegemse jeugdbeweging, KLJ Zomergem, kwam eerder op de week ook al jammerlijk in het nieuws nadat ze tijdens een tocht door de mais beschoten werden door een misnoegde landbouwer. Politie en parket onderzoeken of er effectief geschoten is: de landbouwer zelf beweert van niet.