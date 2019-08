Met Vlaams Belang wordt geen rekening meer gehouden, maar welke kaarten houdt Bart De Wever wel nog achter de hand?

Er klonk ongetwijfeld een zucht van opluchting bij Bart De Wever, toen hij hoorde dat SP.A toch nog kan en mag praten met N-VA. Op die manier blijft zijn gedroomde Bourgondische coalitie nog altijd een optie, ondanks een krappe meerderheid. Met Vlaams Belang wordt geen rekening meer gehouden, dus kan er straks echt onderhandeld worden. Open VLD zit in een zetel, maar voor SP.A en CD&V worden het cruciale weken. Welke troefkaarten houdt Bart De Wever achter de hand?

Bourgondische coalitie

Wie? N-VA, Open VLD en SP.A

Hoeveel zetels: 64 op 124

Volksvijand nummer één zijn de socialisten al een tijdje niet meer. En sinds Bart De Wever SP.A in Antwerpen mee in bad nam, is ...