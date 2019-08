Vrouw (79) in de cel, omdat ze zwerfkatten redde

De liefde voor katten breekt Nancy Segula, een 79-jarige vrouw uit Ohio, zuur op. Omdat ze al enkele jaren herhaaldelijk zwerfkatten eten geeft, is ze nu veroordeeld tot een celstraf van tien dagen. Het voederen van dieren zonder eigenaar is in haar woonplaats officieel verboden. Haar buren stellen haar liefdadigheid dan ook niet op prijs. Telkens wanneer ze het zagen gebeuren, alarmeerden ze de politie. De voorbije twee jaar kreeg Nancy al vier officiële waarschuwingen. Op 1 augustus moet ze zich aanmelden bij de gevangenis in Ohio.

De katten waren vroeger van haar buurman, maar die liet ze achter toen hij verhuisde. “Ik heb het gedaan omdat ik me zorgen maak over die dieren”, zegt Nancy. “Deze straf staat absoluut niet in verhouding tot wat ik heb gedaan. Zeker als ik besef hoeveel foute types er ongestraft rond kunnen blijven lopen.” Nancy gaat niet in beroep. Er is wel al een petitie gestart om haar uit de cel te houden.(dewo)