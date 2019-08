Wegpolitie dreigt Antwerpse Ring vast te zetten

De wegpolitie van de provincie Antwerpen zal de komende dagen actievoeren op de Antwerpse Ring. “We denken aan extra controles, het afzetten van een extra rijstrook bij een ongeval of blokrijden”, zegt Werner Mangelschots van politievakbond VSOA. “Onze dienst is al tien jaar onderbemand. Maar nu loopt dat personeelstekort op tot veertig procent. We zijn bekaf en doen niets anders dan van ongeval naar ongeval hollen. Echte controles doen we al lang niet meer. Dat kan zo niet verder.”

Eigenlijk wilden de zwaantjes gewoon staken, maar ze zijn opgeëist door de minister. “Dus moeten we onze manier van actievoeren herzien.” De acties zijn niet voor vrijdag, maar volgende week valt er wel extra hinder te verwachten voor de automobilist. (cds)