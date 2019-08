Duivels snel: 240 per uur

Kylian Hazard is niet de eerste profvoetballer die in het nieuws komt na zware verkeersovertredingen.

Khalilou Fadiga, ex-speler van Club Brugge, raakte in mei voor dertig dagen zijn rijbewijs kwijt omdat hij met 161 kilometer per uur was geflitst waar 90 mocht. Hij werd in het verleden nog voor drie andere snelheidsovertredingen veroordeeld.

Yassine El Ghanassy, ex-KV Oostende, kreeg eind juni een rijverbod van 6,5 maanden en 3.360 euro boete omdat hij door het rood reed in Oostende met zijn Porsche. Op dat moment had hij zijn examens nog niet opnieuw afgelegd na een vorige veroordeling. Eerder liep hij al minstens vijftien veroordelingen op en werd al twee keer een Porsche van hem verbeurdverklaard.

Photo News

Jordan Lukaku moest in maart voor de rechter verschijnen omdat hij “zéér gevaarlijk rijgedrag” vertoonde. In 2016 kreeg hij 15 maanden rijverbod omdat hij zijn rijbewijs niet op tijd had ingeleverd na een vorige veroordeling. En in 2015 was hij zes keer geflitst langs de snelweg, de zwaarste overtreding was 164 per uur.

Junior Edmilson, ex-Standard, raakte zijn rijbewijs kwijt nadat hij in februari 2017 met 150 per uur werd geflitst in Ans waar maar 90 mocht.

Aaron Leya Iseka, broer van Rode Duivel Mitchy Batshuayi, kreeg een rijverbod voor 8 dagen omdat hij 192 reed op de snelweg.

BELGAIMAGE

Habib Habibou, ex-Zulte Waregem, werd 35 keer betrapt op rijden zonder rijbewijs.(tlb)