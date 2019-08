Café te koop wegens te veel klanten

Stoppen omdat je zaak goed draait. Mil en zijn vrouw Ria (62) beseffen ook wel dat het niet de meest logische beslissing is. “Maar we kunnen het gewoon niet aan.” Toen het koppel het café twee jaar geleden overnam, was dat met een duidelijk doel voor ogen. “Ik was al twee jaar met pensioen”, vertelt Mil. “Maar ik vond het te vroeg, ik wou nog iets doen.” De oplossing diende zich aan in de vorm van In de 7 Saeligheden, dat toen te koop stond. Een café dat elke dag zo’n twintig klanten over de vloer kreeg. Ideaal voor twee mensen die iets zoeken om uit te bollen. “We konden een praatje slaan met de klanten, in de namiddag eventjes rusten… Geen stress.”

Maar toen kwam de waterbus. “We willen de plaatselijke horeca en het toerisme een opsteker geven”, zei een fiere districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) toen de verbinding begin deze zomer werd opgestart. Gedaan met uitbollen voor Mil en Ria. “Tegenwoordig staan we van 10 tot 22 uur in dat café. Lillo heeft maar drie bars, op sommige dagen zijn we als enige open.” Door de werkdruk moesten Mil en Ria al personeel inhuren. Een dorpscafeetje op de Havenmarkt van Lillo is voor jobstudenten niet meteen de interessantste werkplek, dus werden het interims. En die zijn een stuk duurder. “Soms werken we gewoon om ons personeel te betalen.”

Vandaar de beslissing om In de 7 Saeligheden te verkopen. “Voor jonge mensen met goeie knieën is dit een ideale investering. Met al die dagjesmensen die hier over de vloer komen, kan je het café uitbouwen tot een lucratieve zaak.” En wees maar zeker dat er gegadigden zijn. De Antwerpse regionale zender ATV zond eerder deze week een reportage over het café uit. “Om half zeven was het op tv. 10 minuten later diende de eerste koper zich al aan. Intussen heb ik vier kandidaten.” Het zal dus niet lang meer duren voor Mil en Ria weer rustig kunnen uitbollen.