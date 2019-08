Hippe baarden doen Gillette miljarden mislopen

Het gaat niet goed met the best a man can get. Hoewel Gillette nog steeds zo’n 60 procent van de markt in handen heeft, zag moederbedrijf Procter & Gamble de tak ‘persoonlijke verzorging’ elf van de afgelopen twaalf kwartalen krimpen. Het gros van die terugval is te wijten aan het tanende Gillette. P&G greep boekhoudkundig in en waardeerde het merk 7,2 miljard euro af wat resulteerde in een miljardenverlies. Volgens P&G is de terugval vooral te wijten aan hippe baarden. Jongeren en jonge mannen scheren zich alsmaar minder. En op de werkvloer zijn (stoppel)baarden intussen goed ingeburgerd, tien jaar geleden werd dat nog als onverzorgd beschouwd.

De zwaarste klappen vangt Gillette in de VS. Volgens Euromonitor geven Amerikanen nu ruim vijf procent minder uit aan scheerproducten dan vijf jaar geleden. Daar moet het merk vooral opboksen tegen goedkopere online initiatieven, zoals de Dollar Shave Club, waarbij je een abonnement kan nemen op spotgoedkope scheermesjes die aan huis worden geleverd. Cijfers over de Belgische markt heeft P&G niet, maar volgens onderzoeksbureau GfK kochten we vorig jaar met z’n allen voor 20,3 miljoen euro aan scheerapparaten, dat is ruim 4 procent minder dan in 2016.

Liever een krabbertje

Een ouderwets scheermes. Shutterstock

Bij De Messenwinkel in Antwerpen, een winkel gespecialiseerd in onder meer traditionele scheerproducten, zien ze die terugval niet. “Het is nog steeds onze corebusiness, maar baardverzorgingsproducten gaan ook vlot over de toonbank”, zegt communicatiemedewerker Eline Van Hooydonck. “Veel jonge klanten komen hier binnen omdat ze willen overstappen van Gillette-mesjes naar een klassieke safety razor.” In een safety razor, of ‘krabbertje’, past een traditioneel scheermesje. Ze zijn wat duurder in aankoop, maar de vervangmesjes zijn wel een stuk goedkoper dan die van Gillette. “Ze zijn ook scherper, wat voor minder huidirritatie zorgt. Vele klanten vinden het ook belangrijk om minder afval te produceren. Een mesje van een groot merk bestaat grotendeels uit plastic.”

Het ironische is dat de safety razor ontwikkeld werd door King Camp Gillette, uitvinder en de geestelijke vader van the best a man can get.