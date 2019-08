Tiener die in Ourthe verdronk kon niet zwemmen

De 15-jarige Andy die woensdagnamiddag in Angleur, bij Luik,voor de ogen van zijn broer door de Ourthe werd meegesleurd, is donderdag kort na de middag dood teruggevonden in de rivier. Volgens zijn vrienden kon Andy niet zwemmen.

Het drama speelde zich af toen Andy met zijn broer en vrienden in de Ourthe verfrissing zocht. “Andy kon niet zwemmen. Hij klampte zich vast aan zijn oudere broer toen die het water in stapte. Maar de stroming heeft hen uit balans gebracht. John kon zich nog vastklampen aan een steen, maar Andy heeft zijn greep moeten lossen.”

Een eerste zoektocht werd bij valavond afgeblazen. Donderdag werd een sonar van de Scheepvaartpolitie ingezet en die heeft het lichaam van de jongeman gelokaliseerd. Andy lag op nauwelijks 100 meter van de plaats, waar hij door de rivier was meegesleurd. Zijn broer is in shock opgenomen. (yb)