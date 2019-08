“Lukaku heeft persoonlijk akkoord met Juventus: jaarloon van 9 miljoen euro”

Volgens verschillende Italiaanse media zou Romelu Lukaku een persoonlijk hebben gesloten met Juventus. Gerenommeerd Juventus-watcher Romeo Agresti van Goal.com weet dat Lukaku 9 miljoen euro per jaar zou kunnen verdienen.

Maar de transfer is verre van in kannen en kruiken en dus houdt Romelu Lukaku zich maar aan zijn contractuele plichtplegingen bij Manchester United. Daar stond gisteren de jaarlijkse fotoshoot van de Premier League op het programma, iets waar de Belgische spits niet onderuit kon. Of de foto’s een lange houdbaarheidsdatum hebben, is maar zeer de vraag. In Manchester wachten ze immers met spanning het antwoord van Paulo Dybala af of die een avontuur in Engeland — en een bijhorende ruiloperatie met Lukaku — ziet zitten.