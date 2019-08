CLUBNIEUWS. Anderlecht mikt op Leeds-spits, zo ziet het vernieuwde Club Brugge eruit

Een nieuwe keeper heeft Anderlecht al, een spits nog niet. En daarvoor kijkt paars-wit richting de Engelse tweede klasse. Het Club Brugge onder Clement krijgt dan weer stilaan vorm. Een overzicht van het nieuws bij onze eersteklassers.

ANDERLECHT. Paars-wit mikt op Leeds-spits Roofe

Nu Anderlecht 2,25 miljoen betaalt voor Van Crombrugge is er weer een hap uit het budget voor een nieuwe spits. Al is het maar een hapje, want RSCA betaalt zijn nieuwe keeper in schijven. Een nieuwe aanvaller blijft sowieso een prioriteit en volgens Engelse bronnen is paars-wit geïnteresseerd in Kemar Roofe (26, foto). Dat is de spits van de Engelse tweedeklasser Leeds die vorig jaar – ondanks enkele blessures – clubtopschutter werd. Roofe scoorde 15 keer in 34 matchen. Hij is met zijn 1,78 meter een snelle bewegelijke aanvaller en Anderlecht zou al contact opgenomen hebben. Het contract van Roofe loopt af in juni, waardoor hij een interessante piste is. Leeds wil wel graag verlengen, maar als Kemar Roofe niet bijtekent kan, de Engelsman met Jamaicaanse roots vertrekken voor zo’n 7 miljoen euro. Dat lijkt betaalbaar voor Anderlecht, hoewel ook Glasgow Rangers en West Bromwich ­belangstelling tonen. De goalgetter is momenteel wel nog een paar weken out met een enkelblessure.

Zondag op Moeskroen zal Anderlecht misschien wel kunnen rekenen op een echte spits, want Isaac Kiese-Thelin hervatte na zijn blessure de training en T1 Simon Davies sluit nog niks uit. Mo­gelijk vervangt de Zweedse spits Pieter ­Gerkens, als hij zich daarvoor klaar voelt.

De transfer van Dodi Lukebakio van Fortuna Düsseldorf naar Hertha BSC is ook goed nieuws voor ex-club Anderlecht,waar Lukebakio het grootste deel van zijn opleiding kreeg. Paars-wit heeft immers recht op 2 procent solidariteitsbijdrage van de transfersom van 20 miljoen euro, goed voor een slordige 400.000 euro.

CLUB BRUGGE. Basiselftal krijgt stilaan vorm

Het Club Brugge van Philippe Clement krijgt stilaan vorm. Bijna elke positie is dubbel (of driedubbel) bezet. Club speurt alleen nog naar een vervanger van Marvelous Nakamba op de nummer zes en een concurrent voor Eduard Sobol op de linksachter. Voor die laatste positie is de Spaanse linksachter Fede Ricca (Malaga) in beeld. Of Club er ook nog een doelman (Jean Butez?) bijneemt, is nog geen uitgemaakte zaak.

Percy Tau, de van Brighton gehuurde vervanger van Arnaut Danjuma, zit in de selectie voor de match tegen STVV. Het is onzeker of hij meteen in de basis staat. Krépin Diatta keert pas maandag terug van vakantie na de Afrika Cup, waardoor mogelijk Emmanuel Dennis van flank verandert en Thibault Vlietinck aan de aftrap staat. Ook Brandon Mechele zit opnieuw in de selectie na een achillespeesblessure. Kaveh Rezaei, in de belangstelling van Charleroi, valt dan weer uit de wedstrijdkern..

AA GENT. Buffalo’s willen Bronn overtuigen om te blijven

De Tunesische Gent-verdediger Dylan Bronn keert vandaag terug uit de extra vakantie die hij kreeg na de Afrika Cup. Na het aantrekken van Michael Ngadeu voor 4,5 miljoen euro wordt Bronn gezien als de missing link centraal achterin. De kwaliteiten van Bronn – snelheid, lef, voetballend vermogen en een goede traptechniek – lijken complementair met die van Ngadeu – duelkracht, intelligentie, leiderschap en sprongkracht. AA Gent beseft dat ook en wil met Bronn gaan samenzitten om hem te overtuigen te blijven. Er is belangstelling uit het buitenland, maar Bronn ligt nog twee jaar onder contract in Gent.

STANDARD. Spits van Viitorul zo goed als binnen

Daar zijn zomeraanwinst nummer elf en twaalf voor Standard. Het heeft verdediger Noé Dussenne ( Moeskroen) en aanvaller Denis Dragus (Viitorul Constanta) zo goed als binnen. Over de 20-jarige spits Denis Dragus zijn de clubs het in grote lijnen eens over een transfersom van iets minder dan 2 miljoen euro en doorverkooppercentage van 30 procent. Gisteren kwam hij al niet meer in actie in het Europa League-kwalificatieduel tegen AA Gent. Door de vele inkomende transfers is het vertrek van een aantal spelers onvermijdelijk. Cavanda, Mpoku, Agbo en Ochoa zijn op dit moment de belangrijkste kandidaten. Volgens onze bronnen houdt Ochoa een voorstel van zijn Mexicaanse ex-club América in beraad.