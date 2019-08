Aardbeving van 6,6 treft centrum van Chili, net terwijl president regio bezoekt

In het centrum van Chili heeft zich donderdag een aardbeving met een magnitude van 6,6 voorgedaan, net op het moment dat president Sebastian Pinera een bezoek bracht aan de regio.

Het epicentrum van de beving lag 47 kilometer ten westen van de badplaats Pichilemu in de regio van Libertador General Bernardo O’Higgins. Er werd voorlopig geen melding gemaakt van slachtoffers of schade. Ook zou er geen risico zijn op een tsunami.

De aarde begon te beven in de stad Teno net toen Pinera er een toespraak gaf in een fruitbedrijf, melden Chileense media. “Terwijl we het over de aarde hebben, wil de aarde ons aanmoedigen”, aldus de president. “Deze beweging (van de aarde) is een eerbetoon aan de mannen en vrouwen die het land bewerken”, vervolgde hij.

Chili ligt in de zogenaamde Ring van Vuur, waar geregeld aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden.