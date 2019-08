Radja Nainggolan keert terug naar Cagliari uit liefde voor zijn vrouw die tegen een tumor vecht

Ex-Rode Duivel Radja Nainggolan speelt komend seizoen voor US Cagliari, het team waarvoor hij reeds van 2010 tot 2014 voetbalde en waar hij zijn grote doorbraak kende. Het is ook op Cagliari dat hij zijn echtgenote Claudia leerde kennen. Zij vecht momenteel tegen kanker en het is uit liefde voor haar dat Nainggolan heeft besloten om naar zijn ex-club terug te keren.

Gisteren leek Fiorentina nog over de beste papieren te beschikken om Nainggolan over te nemen van Inter Milaan, zijn huidige werkgever. Maar gisteravond laat geraakten de onderhandelingen tussen Cagliari en Inter enerzijds en Cagliari en Nainggolan anderzijds in een stroomversnelling en werd een akkoord op alle fronten bereikt. Cagliari zal de 31-jarige middenvelder vandaag dan ook voorstellen.

Nainggolan speelde in het verleden al voor Cagliari. Foto: Associated Press / Reporters

Naar de reden is het niet ver zoeken. Een maand geleden kondigde Claudia, de echtgenote van Nainggolan en de moeder van hun twee dochters, aan dat ze tegen een tumor aan het vechten was. En dat gevecht wil ze aangaan in de omgeving van haar familie en vrienden. Nainggolan verloor eerder al zijn moeder aan kanker.