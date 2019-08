Japan verwijdert Zuid-Korea van lijst van betrouwbare handelspartners

De Japanse overheid heeft Zuid-Korea vrijdag verwijderd van een “witte lijst” met betrouwbare handelspartners. De beslissing komt er op een moment dat de relaties tussen beide landen moeilijker worden vanwege compensaties voor dwangarbeid tijdens de oorlog. Zuid-Korea liet al weten hard te zullen reageren op de beslissing.

Op de lijst staan 27 landen die Japanse producten mogen kopen die zouden kunnen worden omgevormd om ze in een militaire context te gebruiken.

De beslissing komt er een dag nadat de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono en zijn Zuid-Koreaanse collega Kang Kyung Wha er niet in slaagden om de spanningen tussen beide landen te temperen tijdens gesprekken in Bangkok.

“We betreuren deze beslissing van de regering-Abe”, aldus een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse presidentschap. “Onze regering zal op een harde manier reageren op de oneerlijke keuze van Japan.”

Eerder deze maand besliste de Japanse overheid ook al om beperkingen op te leggen in de export naar Zuid-Korea van materialen gebruikt voor de productie van halfgeleiders en smartphones.

De spanningen tussen beide landen lopen hoog op sinds het Zuid-Koreaanse Hooggerechtshof Japanse bedrijven vorig jaar verplichtte om slachtoffers van dwangarbeid tijdens de Japanse koloniale heerschappij van het Koreaanse schiereiland tussen 1910 en 1945, te compenseren. Die beslissing zorgde voor woede bij Japan, dat beweert dat de hele compensatiekwestie geregeld is in een verdrag uit 1965 dat de bilaterale betrekkingen regelt. Seoel liet dan weer weten dat het niet kan tussenkomen in civiele procedures en dat het de beslissing van het hof respecteert.