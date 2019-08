Laborant in de rol van Sherlock Holmes: SGS Oleotest speurt naar sporen na brand

Hoboken - U zou ze gerust de Sherlock Holmes' van de laboratoria kunnen noemen. De laboranten die speuren naar sporen van kwaad opzet na een brand. Franco (57), al 39 jaar laborant bij SGS Oleotest in Hoboken, doet het al 25 jaar.

Oleotest, een familiebedrijf dat na een overname sinds vorig jaar deel uitmaakt van de internationale groep SGS, heeft zich naast het testen en onderzoeken van oliën en vetten en (dieren)voeding gespecialiseerd in brandonderzoek. Het is een van de enige geaccrediteerde laboratoria in België voor dit soort onderzoek. In opdracht van het parket of onafhankelijke experten analyseren de laboranten van Oleotest brandresten om na te gaan of er zich residuen van brandversnellers in de assen bevinden.

De specifieke niche in de laboratoriumwereld heeft zijn eigen uitdagingen en geplogenheden die het boeiend maken. “Bij testen voor bijvoorbeeld voeding of geneesmiddelen weet je op voorhand wat aan de hand van een aantal parameters de uitkomst moet zijn. Bij brandonderzoek weet je nooit op voorhand wat het resultaat gaat zijn en dat maakt het best wel wat 'spannend'”, getuigt Franco. “Het is altijd benieuwd uitkijken naar wat er uit de analyse naar voren komt.”

Absolute zekerheid

“We doen altijd eerst een zicht- en reuktest. Soms kan je al meteen ruiken in welke richting je moet zoeken. Na al die jaren heb ik daarvoor al een echte speurdersneus ontwikkeld”, lacht de laborant. “Op basis daarvan kunnen we ook bepalen welke verdere behandeling nodig is als we niet zeker zijn en moeten er meerdere analyses worden uitgevoerd.”

“Want je moet absolute zekerheid hebben. Tenslotte gaat het om een materie met heel grote impact. Daarom ook dat er voor de interpretatie altijd met twee overleg wordt gepleegd”, vult manager van SGS Oleotest Philippe Bastijns aan.

