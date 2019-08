KV Kortrijk staat te koop, Maleisische eigenaar wil club van de hand doen

Na KSV Roeselare eerder deze week gaat met KV Kortrijk allicht ook een tweede West-Vlaamse club over in andere handen. Het wordt niet langer ontkend dat KV Kortrijk een overnemer zoekt, schrijft Krant van West-Vlaanderen.

De Maleisische eigenaar Vincent Tan heeft de club in handen sinds 2014. Joseph Allijns bleef voorzitter en Tan gaf het lokale management onder leiding van CEO Mathias Leterme carte blanche. KV Kortrijk is dan ook een goed gerunde en financieel gezonde club die wel in een oud stadion speelt dat geen eigendom is van de club maar van de stad. En daar nijpt al langer het schoentje. Een project om een nieuw stadion te bouwen op de bedrijvenzone Evolis langs de E17 ligt al langer op tafel. Het stadsbestuur vraagt dat de club zou mee investeren maar Tan ziet daar geen brood in.

De Maleisiër, die ook eigenaar is van Cardiff City, nam destijds de club over voor zowat 5 miljoen euro over en dankzij het goede en zuinige beleid van Leterme is KV Kortrijk nu zowat het driedubbele waard. Algemeen wordt verwacht dat de club vrij vlot van de hand zal gaan.

Het gaat dus snel in het West-Vlaamse voetbal. Roeselare moet eerstdaags de naam van de nieuwe investeerders bekendmaken en eerder dit jaar wisselde ook al KV Oostende voor de tweede keer in één jaar tijd van eigenaar. Cercle Brugge ging het derde seizoen in als satellietclub van AS Monaco. Enkel Zulte Waregem en Club Brugge zijn vrij stabiel en al meerdere jaren in handen van dezelfde eigenaars.