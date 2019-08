Luxevilla van de minnares van koning Leopold II verkocht voor hallucinant bedrag

Villa Les Cèdres, de enorme villa in Saint-Jean-Cap-Ferrat aan de Côte d’Azur die ooit toebehoorde aan Leopold II, is eindelijk verkocht. Dat heeft de verkoper, Italiaanse likeurgroep Campari, bekendgemaakt. Het stulpje leverde zo’n 200 miljoen euro op, wat het een van de duurste huizen ter wereld maakt.

Het pand staat al sinds 2016 te koop en sindsdien werd enorm gespeculeerd over de waarde van de enorme villa. Er werden bedragen genoemd tot wel een miljard euro, maar uiteindelijk is het niet zo ver gekomen: een anonieme koper - die het pand voor privégebruik verwierf - zou er zo’n 200 miljoen voor neergeteld hebben.

Het huis heeft z’n waarde te danken aan de locatie - Saint-Jean-Cap-Ferrat wordt het schiereiland van de miljardairs genoemd - en aan een enorme botanische thuin van 14 hectare. Twintig serres en tientallen zeldzame plantensoorten zorgen er zelfs voor dat de Franse overheid het domein beschermd heeft. Er zijn ook stallen, feestzalen en een wintertuin aanwezig.

Foto: AFP

De woonst werd in 1870 gebouwd en in 1904 gekocht door onze koning Leopold II om er zijn minnares Blanche Delacroix in onder te brengen. De twee leerden elkaar kennen toen zij 16 jaar oud was en de koning al 64. De twee zouden uiteindelijk trouwen, maar enkele dagen na het huwelijk stierf hij. In 1915 maakt koning Albert I er tijdelijk een ziekenhuis van.

Uiteindelijk belandde het domein in handen van Alexandre Marnier-Lapostolle, de uitvinder van Grand Marnier. Toen Campari Grand Marnier overnam, zette het bedrijf het domein te koop. Campari zal slechts 80 miljoen euro van de opbrengst van de verkoop houden, de rest wordt verdeeld onder de familieleden van aandeelhouders. De verkoop wordt eind oktober afgerond.