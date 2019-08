Beurzen duiken in het rood na handelsoorlog tussen VS en China

De Europese beurzen zijn vrijdag met zware verliezen aan de dag begonnen. Beleggers schrikken van de nieuwe escalatie in de handelsoorlog tussen de VS en China. De Amerikaanse president Donald Trump heeft nieuwe heffingen op Chinese producten aangekondigd.

De Bel20 ging snel ruim 2 procent in het rood, om daarna wat te herstellen. Ook de beurzen van Parijs, Frankfurt en Amsterdam openden met meer dan 2 procent verlies. Eerder was de beurs van Japan al met 2,1 procent verlies dichtgegaan. In de Brusselse sterindex krijgen vooral ING en Solvay rake klappen.