BV’s tonen intieme foto's tijdens internationale week van de borstvoeding

Naar aanleiding van de internationale week van de borstvoeding, delen enkele trotse bv’s borstvoedingsfoto’s. Astrid Coppens, kersverse mama van Billie Ray, maar ook Veerle Van den Eynde toont trots op Instagram hoe ze borstvoeding geeft aan haar dochtertje. Verschillende Hollywoodsterren zoals Pink, Chrissy Teigen, Alyssa Milano en Liv Tyler gingen hen voor. Het initiatief is door de World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) in het leven geroepen om de aandacht te vestigen op het belang van borstvoeding.

Bij ons maakt Kind & Gezin van de gelegenheid gebruik om een nieuwe richtlijn te lanceren, de richtlijn van de zessen: zes uur, zes dagen, zes weken en zes maanden. “Begin met 6 uur borstvoeding, daarna zes dagen, als het goed gaat zes weken, en bekijk daarna of langer haalbaar is. Voor sommigen lukt 6 maanden misschien wel, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie voorschrijft. Maar zelfs een korte periode van borstvoeding is goed voor het immuunsysteem van de baby”, aldus Kind & Gezin.

In 2018 kreeg bijna 80 procent van de pasgeboren baby’s borstvoeding. Op 6 dagen was dat 75 procent, op 6 weken iets meer dan 60 procent en op 6 maanden 30 procent.

