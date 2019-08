4.500 kilo coke met bestemming Antwerpen onderschept in Duitsland

De Duitse douane heeft vrijdag meegedeeld dat ze een recordvangst van 4,5 ton cocaïne heeft onderschept in de haven van Hamburg. De coke was onderweg naar Antwerpen en was 1 miljard euro waard.

“Het is de grootste cocaïnevangst ooit in Duitsland”, zegt de douane. In 2017 en 2018 werd in totaal ‘slechts’ 3,8 ton gevonden. In de container zaten sojagranen afkomstig uit Montevideo in Uruguay en zou verder versluisd worden naar Antwerpen. De douaniers vonden uiteindelijk 211 zwarte sporttassen, met daarin 4.200 dozen coke. De coke was zo zuiver dat ze, verkocht op straat, alles samen een miljard euro waard zou zijn.