Meer diversiteit in Japans parlement

Historisch moment in het Japanse parlement donderdag. Voor het eerst deden twee verkozenen met een beperking hun intrede in het Hogerhuis. De parlementairen ruimden baan voor de rolstoelen van Eiko Kimura, een vrouw met een hersenverlamming, en Yasuhiko Funao, die lijdt aan de spierziekte ALS.

Daarnaast was ook Taiga Ishikawa aanwezig, het eerste openlijk homoseksuele parlementslid ooit in het land. Hij sleepte een zetel voor de Democratische Partij van Japan in de wacht. De grootste oppo­si­tie­partij in het parlement zette tijdens zijn campagne sterk in op diversiteit.