Ajax beleefde wonderseizoen, maar andere Nederlandse clubs blijven op de sukkel in Europa: “Ontzettend zuur”

Heel Europa keek afgelopen seizoen met grote ogen naar de prestaties van Ajax in de Champions League, maar toch blijft het voor de Nederlandse clubs in Europa huilen met de pet op. Voor de negende keer op rij al slaagde de winnaar van de Nederlandse play-offs om Europees voetbal er niet in de poulefase van de Europa League te halen. FC Utrecht vloog er meteen uit tegen het bescheiden Zrinjski Mostar, de nummer twee van Bosnië-Herzegovina.

Vitesse struikelde vorig seizoen over Bazel. Utrecht het jaar ervoor over Zenit. Heracles het jaar daarvoor tegen FC Arouca. Opnieuw Vitesse het jaar daarvoor tegen Southampton. En zo gaat het maar door. De lijst is lang, allen hebben ze één ding gemeen: vroeg of laat lopen de Nederlandse subtoppers tegen hun limieten in de voorrondes van de Europa League.

Donderdag was dat niet anders voor FC Utrecht tegen het bescheiden Zrinjski Mostar - een club die volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt.de een volledige spelerskern met een waarde van amper 7 miljoen euro heeft. “Ontzettend zuur dat je er tegen zo’n club uitvliegt”, vertelde Utrecht-trainer John van den Brom (ex-Anderlecht) na de mokerslag aan het Nederlandse VI. “Het is verschrikkelijk. Je bent hier een heel jaar mee bezig. De hele voorbereiding was afgestemd op deze twee wedstrijden.” Nochtans waren ze gewaarschuwd: in 2013 waren ze al eens tegen een blamage van jewelste gelopen tegen de semiprofs van het Luxemburgse FC Differdange 03.

Dries Mertens

Het illustreert waar het misloopt voor onze Noorderburen: Ajax mag vorig seizoen dan een sprookje beleefd hebben in de Champions League met prachtige zeges tegen Real Madrid en Juventus, daarachter loopt het vaak fout. De laatste keer dat de winnaar van de play-offs om Europees voetbal zich nog eens via de tweede voorronde tot in de groepsfase wist te wurmen, is al geleden van FC Utrecht in 2010. Negen jaar geleden, toen Dries Mertens er nog het mooie weer maakte.

‘Prestaties’ play-offwinnaars in EL-voorronde. Kost berg punten.



2009: NAC ❌

2010: Utrecht ✅

2011: ADO ❌

2012: Vitesse ❌

2013: Utrecht ❌

2014: Groningen ❌

2015: Vitesse ❌

2016: Heracles ❌

2017: Utrecht ❌

2018: Vitesse ❌

2019: FC Utrecht ❌ — Michel Abbink (@sportzeloot) August 1, 2019

De knappe prestaties van Ajax en in mindere mate PSV in Europa worden zo teniet gedaan door matig presterende subtoppers. Om het Europese coëfficiënt te berekenen, worden de punten die (vooral) de twee grote tenoren verzamelen namelijk gedeeld door het totaal aantal clubs dat actief is geweest in Europa. Het verhindert Nederland al te veel op te schuiven in de Europese ranking, waar België nog steeds hoger prijkt.

Aandeel in het huidige Nederlandse coëfficiënt (sinds 2015/16):



Ajax - 46 procent

PSV - 23 procent

AZ - 13 procent

Feyenoord - 8 procent

Rest - 10 procent — Michel Abbink (@sportzeloot) August 2, 2019

Belgische subtoppers doen het beter

Eén van de voornaamste redenen daarvoor is dat België het met zijn secundaire Europese tickets heel wat beter doet. FC Utrecht kreeg in Nederland het vijfde Europese ticket, dat in ons land wordt toegewezen aan de winnaar van het duel tussen de vierde in Play-off 1 en de winnaar van Play-off 2. Met datzelfde ticket slaagde Genk zich er de voorbije drie jaar wèl twee keer (in 2016/2017 en 2018/2019) in zich te kwalificeren voor de poulefase van de Europa League, komende vanuit de tweede voorronde.

Dit jaar heeft AA Gent het vijfde Europese ticket in handen, en kwalificeerde het zich ondanks een matige terugmatch al bij al toch makkelijk voor de volgende ronde tegen het Roemeense Viitorul.

Naast de voortijdige Europese uitschakeling van FC Utrecht kreeg het Nederlandse clubvoetbal enkele dagen geleden nog een teleurstelling te verwerken. PSV Eindhoven werd dinsdag namelijk uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League - het Zwitserse Bazel was te sterk. De lampenclub mag wel herkansen in de Europa League. Gelukkig voor onze Noorderburen was er wel nog AZ om de eer hoog te houden. De club uit Alkmaar wipte het Zweedse Häcken met een duidelijke 0-3.