Anderlecht lijkt goed op weg nieuwe spits binnen te halen: dit weekend medische tests voor Leeds-topschutter Kemar Roofe

Anderlecht lijkt op weg Kemar Roofe (26) binnen te halen als nieuwe spits. De Engelse Jamaicaan kroonde zich vorig seizoen tot clubtopschutter voor Leeds en legt dit weekend medische tests af in Brussel. In Leeds bevestigen ze dat er gesprekken lopen tussen de twee clubs.

Roofe is de spits van de Engelse tweedeklasser Leeds die vorig jaar – ondanks enkele blessures – clubtopschutter werd. Roofe scoorde 15 keer in 34 matchen. Hij is met zijn 1,78 meter een snelle bewegelijke aanvaller.

Het contract van Roofe loopt af in juni, waardoor hij een interessante piste is. Leeds wil wel graag verlengen, maar als Kemar Roofe niet bijtekent kan de Engelsman met Jamaicaanse roots vertrekken voor zo’n 7 miljoen euro. De goalgetter is momenteel wel nog een paar weken out met een enkelblessure.