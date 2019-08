Michael Freilich reageert op nieuwe storm: “Poging van Groen om mij zwart te maken”

Volgens N-VA-Kamerlid Michael Freilich is de e-mail waarin hij belooft er bij de regering op aan te dringen de door Israël gemaakte kosten voor de ontmanteling van ontwikkelingsprojecten te vergoeden, een antwoord op een Groen-militant uit Keerbergen. “Duidelijk een slinkse poging van Groen om mij zwart te maken”, zegt hij aan Belga.

Michael Freilich, pasverkozen als Kamerlid voor N-VA, vliegt opnieuw uit de bocht, schreef onder meer Het Nieuwsblad vrijdag. Onze krant kon mailverkeer inkijken waarin hij een burger belooft er bij de regering op aan te dringen dat ons land de door Israël gemaakte kosten voor de ontmanteling van een aantal internationale hulpprojecten betaalt, plus een boete. Hij gaat daarmee in tegen het standpunt van zijn eigen partij en de Belgische regering, die bij Israël ijvert voor een financiële compensatie voor de vernieling van de hulpprojecten die deels met Belgisch belastinggeld zijn gefinancierd.

LEES OOK. Michael Freilich vliegt al voor derde keer uit de bocht: “Weet de N-VA wel wie ze hebben binnengehaald?”

Volgens Freilich zelf is hij erin geluisd door Groen. Hij had naar eigen zeggen besloten om niet in het openbaar te communiceren over de afbraak van ontwikkelingsprojecten door Israël, maar “in mijn intentie om steeds te antwoorden op vragen van burgers werd ik koud gepakt door Groen”, klinkt het. Achteraf zou volgens hem gebleken zijn dat de mail van een Groen-militant uit Keerbergen kwam. “Als nieuw parlementslid ben ik geschrokken van het niveau en de manier van werken bij sommige partijen, maar ik heb wel mijn lesje geleerd”, zegt hij.

Nog in zijn reactie herhaalt Freilich dat hij het standpunt van N-VA over het Midden-Oostenconflict onderschrijft en zich achter de Oslo-akkoorden van 1993 schaart die de soevereiniteit regelt tussen de partijen in het gebied. “Ik ijver, zoals ik dat steeds gedaan heb, voor een tweestatenoplossing”, stelt de voormalige hoofdredacteur van Joods Actueel.

Het is niet de eerste keer dat Freilich in opspraak komt. Twee weken geleden kwam hij onder vuur te liggen toen hij de hoofddoek “geen religieus maar een onderdrukkend symbool” noemde, in tegenstelling tot het joodse keppeltje.