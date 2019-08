OPROEP. Is jouw officiële voornaam Barbie?

Mechelen - Een opvallende actie van het Mechelse Speelgoedmuseum: meisjes die Barbie heten, krijgen gratis toegang tot de overzichtstentoonstelling ‘Barbie, 60 jaar modemuze’. Ook jongens die Ken heten,² moeten niet betalen.

Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de iconische pop landt de overzichtstentoonstelling over Barbie in het Mechelse speelgoedmuseum. Wie Barbie, Ken of een gelijkaardige naam heeft, mag de tentoonstelling helemaal gratis bezoeken. Volgens een woordvoerder van Statbel zijn er in België zes vrouwen die officieel de voornaam ‘Barbie’ dragen, vijf van hen wonen in Vlaanderen. De jongste onder hen werd geboren in 2014. Ben jij één van die zes? Laat het ons weten.

Het Mechelse museum benadrukt dat het om je officiële voornaam moet gaan. “Je identiteitskaart wordt uiteraard gecontroleerd. Niet alleen Ken en Barbie mogen gratis binnen, ook namen die er sterk op lijken verdienen hun toegangsticket”, zegt Julie Van Craen aan Het Laatste Nieuws, communicatieverantwoordelijke van het museum. De actie loopt nog tot eind augustus. De tentoonstelling is te zien tot eind november.

