Zware aardbeving in zuidwesten van Indonesië, tsunamialarm afgekondigd

In het zuidwesten van Indonesië heeft zich vrijdagavond rond 19.30 uur lokale tijd een zware aardbeving met magnitude 7,4 voorgedaan. Voor delen van de eilanden Java en Sumatra is het tsunamialarm is afgekondigd. Dat heeft het geofysische instituut van Indonesië laten weten. Volgens de autoriteiten is er een risico op golven van drie meter hoog. Over eventuele schade of slachtoffers is nog niks duidelijk.