Zomer neemt twee weken vakantie: tot half augustus wisselvallig weer met veel buien

Wie had gehoopt op warme zomerdagen met niets dan zon, zal de komende weken ontgoocheld zijn. Tot half augustus wordt het wisselvallig, met veel buien. “Dat is wel goed voor de natuur”, zegt KMI-weerman David Dehenauw.

De straalstroom, kent u die nog? Het weerkundig fenomeen, een rivier van lucht op een hoogte van ongeveer tien kilometer, was het stokpaardje van de legendarische weerman Armand Pien en wordt ook in hedendaagse weerberichten geregeld vernoemd. De rivier voert lagedrukgebieden aan en veroorzaakt depressies in de regio waar hij zich situeert.

“Als de straalstroom ten zuiden van ons ligt, betekent dat meer buien en wisselvallig weer”, zegt KMI-weerman David Dehenauw. “Tijdens de hittegolf lag hij dan weer ten noorden van ons. Dan is het warmer en zonniger.”

Tot half augustus ligt de straalstroom ten zuiden van ons en houden we dus maar beter rekening met atypisch zomerweer. “Vanaf maandag of dinsdag wordt het wisselvallig. De temperaturen zijn wel normaal voor de tijd van het jaar: 20 tot 24 graden. Er komen ook meer buien. Dat is goed voor de natuur na de droogte, maar de neerslag zal onvoldoende zijn om alle problemen op te lossen.”