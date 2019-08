Vrouw krijgt 32 jaar celstraf voor moord op twee dochtertjes “omdat ze haar seksleven in de weg zaten”

Een Britse vrouw die haar twee jonge dochters vermoordde is donderdag in Birmingham veroordeeld tot een gevangenisstraf van 32 jaar. Volgens de Britse pers ging de vrouw over tot haar misdaad omdat de meisjes haar seksleven “in de weg zaten”.

Louise Porton (23) uit Skiddaw, een dorpje nabij Birmingham, verstikte haar dochter Lexi Draper (3) in de vroege ochtend van 15 januari 2018. Het meisje vocht in het ziekenhuis nog voor haar leven, maar overleed twee weken later. Toch werd moeder Louise vervolgens “lachend” opgemerkt in het funerarium waar haar dochter opgebaard lag. Volgens de politie van het district Warwickshire had Porton haar dochter eerder al tot tweemaal toe proberen te vermoorden. De vrouw had op dat moment namelijk op het internet opgezocht “Waarom is mijn drie jaar oude dochter gestopt met ademen?” en “Hoelang na verdrinking kan iemand gereanimeerd worden?”.

Twee dagen na de dood van de driejarige Lexi vermoordde Porton ook haar amper 17 maanden oude dochter Scarlett Vaughan. In het politierapport over de dood van haar jongste dochter wordt Porton omschreven als “kalm en emotieloos”, en staat te lezen dat ze zeer lang wachtte om een ambulance te bellen. Zo ging ze zelfs tanken terwijl de baby dood of stervend in haar wagen lag.

Motief

Het is ook na haar proces nog steeds niet duidelijk wat het motief van Porton was. Volgens Britse media wilde de vrouw de kinderen uit de weg ruimen “omdat ze haar seksleven in de weg zaten”, maar daarover bestaat geen uitsluitsel.

De Britse pers baseert zich voor die speculatie op het feit dat Porton naaktfoto’s van zichzelf nam in het toilet van het ziekenhuis waar Lexi voor haar leven vocht. Op dat moment regelde ze ook een afspraakje voor seks in ruil voor geld met een man die ze had leren kennen via een website. En in de dagen na de dood van haar oudste dochter aanvaardde de vrouw 41 vriendschapsverzoeken van mannen op een datingapp, waar ze zichzelf omschrijft als model.

“Kwaadaardig en berekend”

Na een proces van vijf weken werd Porton donderdag door een jury schuldig bevonden aan de dood van haar dochters. Rechter Yip beschreef de daden van de vrouw in haar vonnis als “kwaadaardig en berekend” en zei ook: “Dit waren onschuldige en kwetsbare jonge kinderen die op hun moeder hadden moeten kunnen rekenen om hen te beschermen en op te voeden, maar jij ontnam hen de kans op een leven. Je kneep het leven uit je beide dochters, en je belde de hulpdiensten pas toen je zeker was dat ze dood waren. Ik ben zeker dat het je bedoeling was om hen te vermoorden. Waarom je dat deed, weet enkel jij.”

Porton luisterde het vonnis naar verluidt gelaten aan, en zat op het beschuldigdenbankje met haar hoofd in haar handen, terwijl ze naar haar voeten keek.