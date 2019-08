Vlaamse wandelaars vast in kabellift in Slovakije: "Als sardienen in een blik"

Kortrijk / Menen - Wat een gezellig wandeldag in Slovakije moest worden voor de wandelclubs van het West-Vlaamse Lauwe en Marke is uitgedraaid op een grootschalige reddingsactie. De 42 wandelaars kwamen vast te zitten in een kabellift en moesten een voor een worden gered.

“We zaten als sardienen in een blik”, zegt Eric Vanthournout. Hij is met zijn wandelclub op vakantie in Slovakije en had vrijdag een wandeling in het lage Tatragebergte op de planning staan. “We moesten eerst een kabelliftje nemen en daarna een grotere lift op rails. Wij zijn met 42, maar de gids liet ook nog vijf anderen binnen. Er mochten maximaal 50 personen in het liftje. Dat was dus erg krap.”

De lift vertrok, maar ongeveer halverwege stopte hij weer. Alles blokkeerde. “Ik vrees dat we toch te zwaar waren”, zegt Vanthournout. “We zaten allemaal op elkaar geduwd. Enkele vrouwen begonnen te panikeren en te hyperventileren. Ze hadden schrik dat er te weinig zuurstof zou zijn. Gelukkig hebben we een kleine ventilator kunnen aanzetten.”

Na enige tijd kon de lift opnieuw naar beneden geleid worden, maar hij kwam iets voor de instapplaats opnieuw vast te zitten. Alsof dat nog niet erg genoeg was, bleken ook de deuren geblokkeerd. “Ze hebben een luik onderaan de lift geopend en er is iemand van het veiligheidspersoneel naar binnen gekropen. Die heeft nog eens geprobeerd de deur open te krijgen, maar het ging niet.”

Foto: evr

Iedereen moest dus via dat kleine luik onderaan naar buiten. “Ondertussen zaten wij al een uur in die lift. Een voor een moesten we tussen de kabels door het luik kruipen. Niet gemakkelijk, want de meesten in onze groep zijn gepensioneerden.” Na zo’n 45 minuten was iedereen in veiligheid. Zin om te wandelen, was er niet meer. “We hebben onze picknick daar opgegeten en zijn terug naar ons hotel gegaan om uit te rusten. Een hele ervaring.”