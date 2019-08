Congolese adoptiefraude: tweelingbroertjes werden van elkaar gescheiden. Eén belandde als “wees” in België

In het onderzoek naar grootschalige Congolese adoptiefraude ontdekten speurders het onwaarschijnlijke verhaal van de tweelingbroertjes Nzuzi. De ene werd ontvoerd door “Rambo” in Kinshasa en naar België gestuurd, de andere wachtte jaren op een teken van leven van zijn verdwenen broer. Met behulp van een foto, een onderzoeksjournalist en uiteindelijk een DNA-staal kon de ontvoering bewezen worden. Toch hebben de broertjes elkaar nooit meer gezien.

Was hij weggelopen? Betrokken bij een verkeersongeval? Of erger nog: ontvoerd? Niemand die wist wat er was gebeurd met één van de tweelingbroers Nzuzi toen die op 24 mei 2013 op straat in hoofdstad Kinshasa ...