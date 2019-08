Barcelona-flop trekt naar Zenit, tot groot jolijt van AS Roma

FC Barcelona heeft een akkoord bereikt met het Russische Zenit Sint-Petersburg omtrent de transfer van de Braziliaanse flankaanvaller Malcom. Zenit betaalt veertig miljoen euro voor de 22-jarige winger, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen tot 45 miljoen euro, zo maakte de Spaanse landskampioen vrijdag bekend.

Barça boekt dus nagenoeg geen verlies op de Braziliaan, die vorige zomer na een transfersoap voor 41 miljoen euro werd overgenomen van Bordeaux, nadat de speler zelf zijn akkoord al had gegeven aan AS Roma. In Nou Camp brak de winger echter geen potten en na één seizoen mocht hij de club alweer verlaten.

De twitter-account van AS Roma kon het dan ook niet laten om een sarcastische tweet de wereld in te sturen.

Ultra proud to have had you with us Malcom. Now go bring all that greatness to the Russian league 🙌 Good luck at @fczenit_en 💪 https://t.co/5lCyHAQ0zx — AS Roma English (@ASRomaEN) August 2, 2019

Ex-Eupen-speler naar de A-kern

Eerder op vrijdag kondigde FC Barcelona al aan dat voormalig Eupenaar Moussa Wagué komend seizoen een stek in de A-kern krijgt. De twintigjarige Senegalees zal rugnummer zestien dragen. Barça plukte Wagué een jaar geleden weg bij Eupen. De rechtervleugelverdediger streek in januari 2017 aan de Kehrweg neer, toen hij overkwam van de Senegalese vleugel van de Aspire Academy. Sinds zijn debuut later die maand kwam hij tot 43 officiële duels en één goal voor Eupen. Op het WK in Rusland ontpopte hij zich vervolgens tot revelatie bij Senegal en kwam hij op de radar van de Catalaanse grootmacht.

Foto: EPA-EFE

In zijn eerste seizoen werd hij bij Barcelona B ondergebracht, waarvoor hij twintig keer in actie kwam. Daarnaast mocht hij in La Liga ook drie keer van het grote werk proeven. Barça kondigt hem zelfs aan als de vierde versterking van het tussenseizoen, na Frenkie de Jong, Neto en Antoine Griezmann. In Nou Camp ligt hij nog tot de zomer van 2023 onder contract.