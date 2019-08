Waar stopt het? Manchester United maakt van Maguire (Leicester) duurste verdediger ooit

Harry Maguire staat op het punt om Leicester City in te ruilen voor Manchester United. Dat schrijven verschillende Britse media. Volgens de BBC zal United ongeveer 90 miljoen euro neertellen voor de 26-jarige verdediger. Nooit eerder gaf een club zoveel uit voor een verdediger. Straf, want ook al is Maguire een sterke verdediger, hij is niet iemand die bekendstaat als het beste van het beste. De grote vraag is: waar stopt dit?

Het record staat momenteel op naam van Virgil van Dijk. Liverpool betaalde ruim een jaar geleden zo’n 85 miljoen euro voor de Nederlander. ManU is nu bereid voor Maguire boven dat bedrag te gaan. Als de Engelse international (20 caps) de medische tests doorstaat, is de transfer officieel.

Maguire brak bij Sheffield United door in de League One, maar maakte in 2014 de overstap naar het hoogste niveau bij Hull City. Via een passage tussendoor bij Wigan Athletic belandde de verdediger in de zomer van 2017 bij Leicester City. Daar groeide hij al snel uit tot sterkhouder.