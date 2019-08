Toeristen plunderen Sardijnse stranden: 10 ton gestolen zand teruggebracht

De stranden van het Italiaanse eiland Sardinië krijgen al jaren af te rekenen met toeristen die zakjes of flessen zand proberen te smokkelen. De buitenlandse bezoekers zijn zich veelal van geen kwaad bewust, maar op enkele jaren tijd hebben Italiaanse luchthavenautoriteiten tien ton zand in beslag genomen. Het geroofde zand werd nu teruggebracht naar twee stranden.

Het is sinds 2017 verboden om Sardijns strandzand, stenen of schelpen mee naar huis te nemen. Wie dat toch doet, riskeert een boete tot 3.000 euro. Alle waarschuwingen en sensibiliseringscampagnes van WWF ten spijt, bleven toeristen het felgekleurde zand mee naar huis smokkelen. Afgelopen week nog werd een gezin betrapt met acht flesjes zand in hun bagage. Ze wilden er thuis hun aquarium mee decoreren.

“We waren verbaasd dat het om 10 ton ging”, zegt Augusto Navone, het hoofd van het maritiem natuurgebied rond Tavolara. “Het geeft een idee van hoeveel zand toeristen stelen zonder na te denken over de impact van hun daden op de natuur.”