Hier hebben jongeren nu ook in vakantie leeftijdsbandje nodig om alcohol te kopen

Waregem - Naar aloude traditie zakken er op maandagavond in de zomer een massa jongeren af naar de cafés in het centrum van Waregem. Maar die jongeren zullen in augustus minder gemakkelijk aan alcohol geraken.

Terwijl in het park Baron Casier de wekelijkse parkconcerten plaats vinden, zitten de cafés in het centrum steevast stampvol. Het stadsbestuur maakt van die grote opkomst gebruik om haar bandjessysteem tegen alcoholmisbruik een stuk verder uit te breiden. Vorig jaar werd een systeem met polsbandjes gelanceerd waarbij een kleurcode aangeeft welk type de jongere mag drinken volgens zijn of haar leeftijd. “We gaan de bandjes verdelen op de Markt tijdens de parkconcerten”, zegt schepen van Jeugd Jo Neirynck (CD&V).

Systeem bekender maken

De bandjes zijn in werking sinds de paasvakantie. Via hun school krijgen de jongeren het juiste bandje. Wie jonger is dan zestien jaar krijgt er geen, wie tussen de 16 en 18 jaar is krijgt een oranje bandje, volwassenen krijgen een groen bandje. Zo moeten de cafés gemakkelijker kunnen uitklaren wie alcohol mag drinken en wie niet. Controles van de overheid toonden in het verleden aan dat heel wat jongeren de drank krijgen die ze eigenlijk volgens hun leeftijd nog niet mogen drinken.

De aanwezigheid van leden van de Jeugdraad en Jeugddienst die op maandagavond de bandjes uitdelen in de stad, moet het systeem bekender maken. “We verspreiden ze bewust op een moment waarvan we denken dat er veel jong volk zal aanwezig zijn. Het is nodig dat het systeem heel kenbaar gemaakt wordt, zodat het ingeburgerd geraakt. We hebben bovendien bewust voor hippe, stoffen bandjes gekozen zodat jongeren het niet erg vinden om ze te dragen en ze ook permanent bruikbaar zijn. Op fuiven werken we al een tijdje met dit systeem en we merken dat de jeugdbewegingen minder overtredingen begaan. Dus we geloven er wel in dat het werkt.”

Cafés helpen

Wie op maandagavond wordt aangesproken door iemand van de Jeugddienst of Jeugdraad, krijgt op vertoon van zijn identiteitskaart het juiste bandje. Verplicht worden kan niet, maar Neirynck hoopt wel iedereen in de juiste richting te duwen met dit systeem.

“We willen de cafés een handje helpen”, zegt Neirynck. “Als er tijdens een controle van de federale overheid iets fout loopt, wordt de zaakvoerder gepakt en dat is niet fijn.” Al kunnen jongeren nog altijd alcohol bestellen en doorgeven aan hun jongeren vrienden. “We kunnen dat niet vermijden”, geeft Neirynck toe. “Maar we kunnen het wel proberen te voorkomen.”